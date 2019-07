Le jour où j'ai décidé d'arrêter l'alcool, c'était un premier janvier (original, non ?). Forcément, je n'étais pas au top de ma forme. Mes pores étaient plus larges que d'habitude et mes cernes plus prononcées. Je me suis réveillée avec de l'urticaire sur le front, les lignes autour de ma bouche étaient plus profondes que d'habitude et j'avais quelques squames sur le bas du visage, alors que j'ai la peau plutôt grasse. À ce stade, même mon sérum préféré ne pouvait rien pour moi. J'ai donc décidé de me tourner vers un expert.