Alcool : pourquoi est-ce qu’on tremble après une cuite

Mais lorsque le corps tremble après une soirée arrosée, c’est souvent le signe que vous avez vraiment (trop) forcé sur la bouteille. En effet, le système nerveux autonome (aussi appelé système nerveux viscéral) a du mal à se remettre à niveau, ce qui peut déclencher des tremblements intempestifs. Comme l’explique L’Institut américain sur l’Abus d’Alcool et l’Alcoolisme ( « National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism »), ces tremblements peuvent aussi s’accompagner de palpitations cardiaques, d’aigreurs d’estomac et de pic de transpirations, autres preuves que votre système nerveux autonome est en train de travailler dur.