Nombreuses sont celles et ceux, qui, empli.es d’espoir, ont l’objectif optimiste de vieillir avec grâce. On sait que l’option zéro ride n’en est pas une — à moins d’être une Real Housewife — mais cela ne nous empêche pas de vouloir avoir l’air sain.es et joli.es à mesure que les années passent. Comme nous l’explique les professionnels de la beauté (et le capitalisme), la clé pour une belle peau repose sur un soin quotidien et une prévention adaptée.