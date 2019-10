A-t-on vraiment besoin d’une crème de jour & d’une crème de nuit ?

Je suis friande de mèmes, particulièrement les mèmes beauté — et celui-ci m'a bien fait rire. Mais comme pour beaucoup de choses sur Internet, il y a à prendre et à laisser. Certaines marques de soins de la peau sont assez dogmatiques, attribuant aux produits une désignation jour et nuit ainsi que des instructions bien précises, et longtemps, de nombreux consommateurs l'ont acceptés sans broncher. Vous voyez sûrement à quelles instructions je fais référence : un tube d'une texture légère le matin, puis un pot d'une texture plus épaisse le soir. Mais maintenant que nous sommes mieux informé·e·s sur le soin de la peau et que nous avons des sérums à ingrédient unique plein le placard de la salle de bain, la frontière entre le jour et la nuit n'est plus aussi nette.