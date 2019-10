Photographe, illustratrice, entrepreneure et blogueuse de mode, Garance Doré incarne la femme moderne et autodidacte par excellence. Elle a collaboré à des campagnes avec certains des noms les plus connus de l'univers du luxe, dont Chloé, Dior, Louis Vuitton, Kate Spade, Net-a-Porter, et bien d'autres. Elle a été l'une des pionnières du street-style, prenant en photo les Parisien·ne·s les plus lookés depuis 2007 — bien avant qu'Instagram ne devienne le phénomène qu'on connait aujourd'hui. À vrai dire, les réseaux sociaux n'en étaient encore qu'à leurs débuts ; le terme « influenceur » n'avait pas encore été inventé. En 2010, le magazine Interview la qualifiait déjà de « blogueuse la plus suivie du monde de la mode. »