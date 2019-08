Comment faire la fête selon les créatrices de Réalisation Par

Vous avez sûrement remarqué un phénomène s'installer au cours des dernières années : vos placards on été envahis par des robes asymétriques, fleuries et légères, des blouses d’inspiration vintage et des jupes en soie ? Si vous vous demandez comment vous en êtes arrivée là, on a une piste pour vous : Réalisation Par . La marque australienne nous propose depuis 2015 des robes très instagrammables. Fondée par Alexandra Spencer (auparavant chez 4th and Bleeker ) et Teale Talbot , de the Aussie label, la marque est devenue synonyme de féminin et sexy. Sa signature ? La bretelle spaghetti, les jupes trapèze et les matières fluides soyeuses. Le succès de la marque est tel que certains articles sont devenus des incontournables que tout le monde s’arrache. On pense par exemple à la jupe léopard Naomi, qui a été imitée des millions de fois et un compte Instagram lui a même été dédié.