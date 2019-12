Comme on a pu le voir à l'automne 2019, pour son premier défilé en tant que directrice artistique de la marque, Virginie Viard a bien compris que la clé pour fidéliser les jeunes consommateurs, c'est de rendre la mode moins "étouffante". Traduction : la Gen Z veut des robes de cocktail moins classiques et plus de streetwear sur les tapis rouges. Tout comme Pierpaolo Piccioli a compris qu'il fallait rendre la haute couture plus inclusive, Viard a compris qu'il fallait aussi qu'elle comble le fossé avec le prêt-à-porter. Forbes prévoit que d'ici 2050 , les millénaires représenteront 50 % des dépenses sur le marché du luxe. Si Chanel veut continuer à être la marque la plus désirable au monde, la transition qu'opère Viard entre Karl et elle-même est donc inévitable, et pas seulement pour affirmer son style, mais aussi et surtout pour affirmer le style de toute une génération."L'indépendance fait partie de notre ADN, et c'est probablement aussi une des condition clé de notre succès ", a déclaré Philippe Blondiaux, directeur financier mondial de Chanel, à Business of Fashion en juin."Malheureusement, pour beaucoup de personnes, nous resterons un fantasme, mais c'est ce que font les belles marques, faire rêver."On ne sait pas si on pourra un jour s'offrir tous du Chanel, mais en tous cas, Chanel a l'air de savoir de quoi les rêves des moins des 18-30 ans sont faits.