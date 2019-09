Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, d'être en charge de son destin ?

Quand on y réfléchit, être « en charge » aujourd'hui c'est prendre un engagement envers soi-même, et réfléchir à ce dont nous les femmes avons besoin pour obtenir ce qu'on veut, quel que soit notre âge, nos corps, nos souffrances. Ça demande du caractère et du courage, et c'est justement pour ça que j'ai voulu créer une plateforme qui connecte les femmes entre elles et encourage cet effort. Etre « en charge » pour moi, c'est être capable de dessiner sa trajectoire, gérer sa vie et pouvoir se dire qu'on s'est faite toute seule. C'est un effort continu qui permet d'affronter les imprévus que la vie vous réserve avec l'esprit clair, confiance en soi et la capacité de ne jamais oublier ce dont vous êtes capable.