Enchérissez sur ces pièces uniques de créateurs et aidez à sauver la planète

Des initiatives comme celles-ci soulignent les valeurs clés de Moving Forward Together : la durabilité, l'inclusion et l'innovation. Cela signifie construire une conscience collective inclusive, bienveillante et respectueuse à travers des conversations et des interactions empathiques", explique le mannequin Soo Joo, dont le dessin porte le mot "TOGETHER" (ENSEMBLE) estampé dans la marine et le rouge caractéristiques de Hilfiger. "Quoi de plus beau que de célébrer la diversité et les différences individuelles tout en se réunissant ?"