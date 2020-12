Retour sur la veste The North Face que nous ne voulons plus quitter

Trois mois avant le premier jour non officiel de la saison de The North Face, la marque de produits outdoor basée à San Francisco a fait les gros titres en annonçant une collection en collaboration avec Gucci sur TikTok. (Comment faire plus 2020 !) Un mois plus tard, au grand bonheur de Hailey Bieber et Bella Hadid, la très attendue collab entre MM6 Maison Margiela et The North Face a été lancée . Commercialisée par SSENSE, Shopbop, Farfetch, et d'autres détaillants de luxe, la capsule, qui comprenait des versions circulaires des vestes doudounes et des polaires de The North Face, ainsi que des moufles allant jusqu'aux coudes et des sacs à dos, a fait un tabac.