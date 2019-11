Kate Moss & Keira Knightley réunies le temps d’une campagne pour Vampire’s Wife

Ancienne mannequin proéminente des années 1990, Susie Cave aura été photographiée par les plus grands, de Helmut Newton à Steven Meisel, mais on la connaît aussi pour ses talents d'actrices et de stylisme. Depuis 2014, Vampire’s Wife (qui reprend le nom d'un roman inachevé de Nick Cave sur la figure de la muse dans le processus créatif), sa clientèle comprend depuis des personnalités telles Florence Welch (Florence + The Machine), Dakota Johnson, Alexa Chung et Chloë Grace Moretz, toutes fans de ses matières et silhouettes ultra-féminines.