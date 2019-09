Carne Bollente : la marque française qui a l’esprit dans la culotte

Au-delà de l’esthétique très instagrammable, une approche positive de la sexualité est au cœur de la marque : « Le sujet est souvent perçu comme tabou, voire même négatif, mais nous croyons que le sexe et la sexualité devraient être abordés de manière plus libre et plus ouverte. Nous pensons que c’est à nous d’offrir une vision simple et positive et de faire la peau aux stéréotypes et des idées reçues sur le sexe. ». Comme ils nous l’ont expliqué par e-mail : « Le sexe constitue un sujet très vaste et nous sommes conscients qu’il existe de nouvelles manières de l’explorer. On ne mélange que trop rarement le sexe et c'est ce qu'on essaie de faire : rire du sexe. »