A la conférence organisée par le magazine et autorité The Business of Fashion en Novembre dernier, la consultante et militante Rachel Lincoln Sarnoff n’a pas manqué de rappeler que plus de 8 millions de tonnes de plastique sont rejetées dans les océans chaque année, et qu’on utilise plus d’un million de sacs plastique à la minute. Et quand on pense que le plastique met des centaines d’années à se dégrader, on comprend mieux tout le bruit qui est fait autour des pailles et autres ustensiles à usage unique. Plus alarmant encore : sur ces 8 millions, on compte 236 000 tonnes de microplastique – autrement dit des particules de plastique plus petites que la taille de votre ongle. Si rien n’est fait, il devrait y avoir plus de plastique que de poissons dans les océans d’ici 2050. Pour info d’ailleurs, la mer Méditerranée compte parmi les mers les plus polluées au monde selon WWF , ce qui veut dire aussi que le poisson que nous consommons contient forcément des fibres micro-plastiques.