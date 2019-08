« La boulimie et l’hyperphagie sont à l'origine de dépenses pouvant aller jusqu’à 115 € par jour », explique Émilie. « J'avais des cartes de crédit et des crédits à la consommation sous la main, et je me suis lourdement endettée. » Les absences liées à la maladie l’ont fait perdre son emploi à plusieurs reprises, la laissant dans l’incapacité d’acquitter les payements mensuels et créant ainsi des frais supplémentaires.Déterminée à aller mieux, elle a également investi de gros montants dans des frais de santé . « J’ai séjourné à différentes cliniques privées, car ce qui est proposé par le système de santé publique n’est pas suffisant. On vous accorde parfois 6 mois de thérapie ou un nombre de sessions défini, puis on vous lâche complètement, » ajoute-t-elle. C’est un cercle vicieux poussant les personnes en difficulté à emprunter de l’argent afin de bénéficier d’un traitement privé, pour aller mieux d'une part, mais d'autre part dans l’espoir de réduire leurs dépenses. « Quand je pense aux raisons de mon endettement : je n’ai pas fait d’achats extravagants, je n’ai pas fait de grands voyages, tout ce que j’ai acheté, c’est de la nourriture. C’est déprimant, » avoue Émilie.