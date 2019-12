D’où viennent les fringales ?

Kelly LeVeque, un nutritionniste à l'approche holistique qui a travaillé avec des personnalités comme Jessica Alba - dit que les hormones peuvent aussi avoir un impact sur les aliments qui nous donnent envie. "Le cortisol joue un rôle important dans les envies de manger - c'est l'hormone produite par les surrénales lorsque notre corps sent le stress ", dit-elle. À petites doses, c'est très bien, mais des niveaux chroniquement élevés de cortisol peuvent mener à des désirs ardents pour des aliments spécifiques comme de succulents gâteaux aux miettes.

"Le stress, que la plupart d'entre nous ressentent au quotidien, nous pousse à rechercher des aliments gras et sucrés", dit-elle. On a envie de ces aliments parce que quand on les mange, on libère de la dopamine, l'hormone de la récompense."

Pour M. LaVeque, il vaut mieux se concentrer sur des repas anti-inflammatoires, qui vont réguler les taux de sucre dans le sang, plutôt que de suivre des règles strictes qui causent encore plus de stress. Essayez d'aller au lit une heure plus tôt que d'habitude et remettez-vous au sport. Ensuite, préparez un plat complet qui comprend à la fois des fibres, des protéines et des légumes."