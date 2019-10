Manger pour calmer ses émotions : pourquoi on le fait & comment arrêter

Vous passez une mauvaise journée au travail, alors vous décider de vous prendre un kebab et des frites sur le chemin du retour. Vous êtes découragée par les infos toujours plus déprimantes, alors vous dégommez un paquet de chips. Vous devez passer une nuit blanche pour terminer un projet, alors vous commandez une pizza. Commander un repas à emporter ou manger un snack peut être pratique lorsqu'on est stressé·e et qu'on a pas le temps de cuisiner. Mais manger pour se réconforter quand on est dans une situation stressante, ce que l'on appelle « l'alimentation émotionnelle », sert un but psychologique plus profond que la faim en elle même.