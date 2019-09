Gehörst du auch zum Typ Mensch, der bei Stress richtig Appetit bekommt? An einem schlechten Tag auf der Arbeit, ist der Burger zum Abendessen nunmal wirklich praktischer, als nach Feierabend noch stundenlang in der Küche zu stehen und kochen zu müssen. Und wenn dich etwas bedrückt, ist doch so ein Stück (oder eher eine Tafel) Schokolade ja auch wie Balsam für die Seele, oder? Fastfood und Snacks sind zeitsparende Möglichkeiten, um Hunger und manchmal eben Appetit zu stillen. Wohingegen Essen, um sich in stressigen Situationen zu trösten, also das sogenannte Stressessen, einem tieferen psychologischen Zweck als nur der Nahrungsaufnahme dient.