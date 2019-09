Il existe deux catégories de personnes : celles pour qui cuisiner est thérapeutique, un moyen d’exprimer sa créativité, de montrer son amour et celles qui détestent tout simplement ça. Pour ces dernières, cuisiner est source d’anxiété, requiert une planification trop importante et elles n’y prennent tout simplement aucun plaisir. Mais, aussi surprenant que cela puisse paraitre aux passionnées de cuisine, les personnes appartenant à cette catégorie sont aussi celles qui trouvent les meilleures recettes. Conscientes du besoin de s’alimenter, elles trouvent des manières astucieuses de créer de délicieux repas requérant une préparation minimale, aucune organisation et même parfois, pas de cuisine à proprement dit.