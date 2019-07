Quand on a vit dans un 20m² sans climatisation, allumer le four ou utiliser le gaz en été peut suffire à rendre l'atmosphère irrespirable. D'ailleurs, tout le monde apprécie de manger froid quand il fait 38 degrés à l'ombre. C'est pour ça qu'on vous a concocté 4 recettes à préparer sans aucune source de chaleur , que ce soit vos plaques de cuisson, four ou autre micro-onde.