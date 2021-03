L'ingrédient le moins connu et pourtant le plus reconnu du Moyen-Orient est le za'atar. Le za'atar est un aliment de base de la cuisine arabe depuis le Moyen-Âge, et il est prouvé que son utilisation remonte à l'Égypte ancienne. Contrairement à ce que certains peuvent penser, le za'atar n'est pas du thym ou un mélange de différentes herbes et épices séchées. Le za'atar est une plante originaire du Levant, très proche de l'origan. En saison, elle est récoltée et ses feuilles sont utilisées de diverses manières. Quand j'étais enfant, chaque printemps, ma famille partait en voyage dans les montagnes entourant Jérusalem pour cueillir les feuilles de za'atar. Nous en utilisions certaines dans les salades et le pain, puis nous séchions le reste pour l'utiliser tout au long de l'année. L'article le plus connu vendu sous le nom de za'atar en Occident est le condiment, traditionnellement fabriqué en séchant les feuilles de l'herbe, puis en les écrasant et en les mélangeant avec des graines de sésame et du sumac pour former un mélange apprécié avec du pain et de l'huile d'olive. Mais les feuilles sont également utilisées fraîches dans des salades ou incorporées dans des pâtisseries. Aujourd'hui, j'utilise également le za'atar pour parfumer les aliments et leur donner une petite touche arabe.