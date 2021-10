Astro : votre vin idéal signe par signe

"La planète qui gouverne le Bélier est Mars, [le] Dieu de la guerre. Généralement appelée "planète rouge", Mars est synonyme de vitesse, d'action et de réalisation de projets", explique Oddie. "Quand on pense au Bélier, on pense à une personne passionnée et forte, prompte à agir selon ses sentiments intuitifs et qui a toujours une longueur d'avance. Le vin qui correspond à ce signe doit avoir une saveur corsée, comme un Malbec distinct et intense. Avec sa robe profonde, son caractère juteux et son léger piquant, il est parfait pour le Bélier - le signe le plus passionné du zodiaque."