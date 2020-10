Astro : votre job idéal, selon votre signe du milieu du ciel

En plus des objectifs de carrière, il représente également votre moi le plus extérieur, votre connexion avec le monde, votre but dans cette vie, vos réalisations et vos aspirations. "Ce n'est pas nécessairement là que nous avons le plus de succès ou d'argent, mais c'est là que nous nous sentirons plus épanouis", explique Alexandria Lettman , astrologue résidente de The SoulUnity, un collectif de guérison. "Cela peut d'avantage concerner votre side hustle (activité secondaire) plutôt que votre emploi".