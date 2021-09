Astro : la compatibilité amoureuse est plus complexe que vous ne le pensez

Étant un signe de Terre (Taureau, Capricorne et Vierge), elle pensait que sa relation avec un signe d'Air (Balance, Verseau et Gémeaux) était vouée à l'échec en raison de leurs différences. Et elle n'est certainement pas la seule à penser ainsi. Une recherche rapide sur la "compatibilité des signes du zodiaque" donne plus de 68,7 millions de résultats. Et après une recherche approfondie, il est clair que la plupart de ces résultats, si ce n'est tous, sont d'avis que la clé pour trouver un·e partenaire réside principalement dans la recherche de celles et ceux avec qui vous avez un élément en commun. Par exemple, la Balance se marie mieux avec les Gémeaux et le Verseau, la Vierge avec le Taureau et le Capricorne, etc. Et si la logique n'est en rien contestable - valeurs communes, dispositions et visions du monde similaires -, on parle rarement de l'équilibre.