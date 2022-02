Couples mixtes : pourquoi il faut changer notre façon d’en parler

Aujourd'hui, les relations mixtes sont présentées comme des phénomènes sociaux qu'il faut fétichiser et rentabiliser. Et ce qui est peut-être le plus impardonnable, c'est que cette perspective nous prive de la seule chose qui mérite d'être discutée : la façon dont les dynamiques de pouvoir opèrent dans nos espaces les plus intimes. Notre société s'est habituée à voir les relations mixtes de toutes sortes sous l'angle de la consommation et de la marchandisation. Or, la reconnaissance de la dynamique du pouvoir est en contradiction totale avec la mission de rentabilisation. Les influenceur·euses couples mixtes sur TikTok et Instagram en sont un parfait exemple. Sous les hashtags #mixedfamily et #interracialcouple , on peut trouver les discours les plus subtilement délétères - et franchement, incroyablement gênants - sur la question raciale.