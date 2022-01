Oui, une personne sensuelle peut épouser une personne asexuelle

Ma partenaire Emily et moi approchons de la barre des deux ans de vie commune. Après les multiples confinements, je peux enfin dire que nous avons trouvé un moyen de surmonter les tensions qui entouraient un point sensible de notre vie amoureuse : le sexe. Plus précisément, elle est asexuelle, et moi non. Un mariage à orientations sexuelles mixtes qui engendrent un certain niveau de dysfonctionnement. Avec un peu d'aide, ma partenaire ace-fluide (asexuel fluide) et moi avons trouvé quelques petits dispositifs relationnels très utiles pour nous aider à traverser nos conflits les plus difficiles.