Es gibt aber auch angespannte Momente, in denen solche Tricks nicht helfen. Da Emily sowohl extrovertiert als auch ace fluid ist und ich introvertiert und sinnlich bin, verbessert es unsere jeweilige Stimmung, wenn sie Zeit mit ihren Freund:innen verbringt und ich etwas Freiraum und eine Pause für mich habe. Während der Lockdowns war all das aber nicht möglich, also musste ich mir etwas anderes einfallen lassen. Leider kann es schwierig sein, Infos oder sogar gesunde Darstellungen von asexuellen Menschen in Beziehungen zu finden, was ganz schön deprimierend ist.