Es ist ganz normal, dass es in Beziehungen zu Schwierigkeiten und auch mal zu Streit kommt. Ich finde aber, dass es unglaublich wichtig ist, besonders in den Dingen, in denen ihr euch nicht einig seid, darauf zu achten, wo für dich ganz persönlich die Trennlinie zwischen dem verläuft, was du akzeptieren kannst und was nicht. Das wird deine Beziehung stärker machen, als wenn du dich ewig nach äußeren Stereotypen und dem, was angeblich „normal“ ist, richtest, und selber dabei kreuzunglücklich fühlst. Dafür musst du natürlich wissen, was du willst und das auch kommunizieren. Genauso solltest du deinem Partner den Raum geben, seine Bedürfnisse zu formulieren. Nur so könnt ihr lernen, miteinander richtig umzugehen.