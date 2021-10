Comment j’ai négocié la fidélité dans ma relation monogame

Mon copain et moi vivons ensemble, mais je voyage beaucoup plus que lui. J'ai toujours eu l’impression de me trouver quelque part entre la monogamie et la non-monogamie, mais mon copain penche plutôt du côté de la monogamie. Et même avec mes connaissances en tant que coach sexuel, j'ai toujours eu peur de négocier mes besoins. J'ai peur de réprimer mes besoins non monogames pour ne pas faire de vagues, mais je sais que je ne serai pas une aussi bonne partenaire pour lui si je n’était pas capable d'explorer ces sentiments jusqu'à un certain point, et il le comprend.