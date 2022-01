“Il t’appellera maman ou papa ?” : ma vie de mère non-biologique

Dès qu'il a été conçu, j'ai été son parent légal. Nous ne sommes pas encore mariés ou pacsés, alors nous avons dû passer par la clinique et signer des formulaires de consentement pour faire de moi le parent légal. Si nous n'avions pas suivi cette voie, j'aurais dû adopter officiellement mon enfant. Je n'ai aucune crainte ou inquiétude à ce sujet. Ce qui m'inquiète un peu plus, c'est quand il ira à l'école. L'endroit où nous vivons n'est pas d'une grande diversité, et il sera probablement le seul d'une poignée d'enfants avec des parents de même sexe. Je m'inquiète un peu de devoir me frayer un chemin dans tout le système et de m'assurer que nous sommes traitées de la même manière que papa et maman, pour lui et pour nous. Mais honnêtement, je n'ai pas vraiment pensé à ce qui pourrait mal tourner ou aux difficultés que nous allons rencontrer. J'ai l'impression que si vous pensez à ces choses, elles finissent par vous arriver sous une forme ou une autre. Alors j'essaie juste de rester positive et d'espérer que quoi qu'il arrive, on s'en sortira du mieux qu'on peut.