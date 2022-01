„Bist du dann Mama oder Papa?“ – Mein Leben als nicht-leibliche Mutter

In dem Moment, als er gezeugt wurde, wurde ich automatisch zu seinem gesetzlichen Elternteil. Wir sind noch nicht verheiratet oder in einer Lebenspartnerschaft, weswegen wir in der Klinik einige Formulare unterschreiben mussten, um mich auch rechtlich zu seinem Elternteil zu machen. Wenn wir das so nicht gemacht hätten, hätte ich mein Kind später erst offiziell adoptieren müssen. [Anmerkung: In Deutschland sind eine Ehe oder eingetragene Lebenspartnerschaft und die Adoption des Kindes Voraussetzung für die künstliche Befruchtung gleichgeschlechtlicher Paare .] Über das Gesetzliche mache ich mir keine Sorgen – aber darüber, wie es wird, wenn er zur Schule geht. Unser Wohnort ist, wie gesagt, nicht die diverseste Stadt der Welt, weswegen er vermutlich einer der sehr wenigen Schüler:innen mit gleichgeschlechtlichen Eltern sein wird. Ich mache mir ein paar Gedanken darüber, wie wir sicherstellen können, wie jedes andere Elternpaar behandelt zu werden – für ihn und für uns. Aber ehrlich gesagt mache ich mir nicht zu viele Sorgen. Ich glaube, wenn du dir zu viel Negatives vorstellst, wird es in irgendeiner Form wahr. Also versuche ich einfach, positiv zu bleiben und auf das Beste zu hoffen.