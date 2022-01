Sind Trennungen für lesbische Paare wirklich härter?

Daisy Jones, die Autorin von All The Things She Said , ist auch der Meinung, dass die Medien ein bestimmtes Klischee in Bezug auf lesbische Beziehungen kultiviert haben. „Ich denke, dass die Medienlandschaft – und insbesondere die Musikwelt – Trennungen zwischen Frauen oft als ein verheerendes Ereignis darstellt, mit viel Sehnsucht, Besessenheit und Bedauern im Nachhinein. Nimm z. B. den MUNA-Song ‚Everything‘ als Beispiel, in dem es im Refrain heißt: ‚Everything's about you to me!‘ (zu Deutsch: Für mich dreht sich alles um dich!) Das ist meiner Meinung nach die Trennungshymne für lesbische Personen schlechthin – tragisch, zwanghaft, sich darin suhlend. Natürlich sind Trennungslieder so alt wie die Zeit selbst und es gibt Millionen von heterosexuellen Musiker:innen, die ebenfalls tragische Lieder über Trennungen schreiben. Ich glaube aber, es ist seltener, einen Trennungssong zu hören, in dem es um lesbische Liebe geht und in dem es heißt: ‚Juhu, ich bin Single!‘, oder der sich als eine queere Version von ‚Thank U, Next‘ (zu Deutsch: Danke, der:die Nächste, bitte) eignen würde.“