Ich muss meine Beziehung geheim halten, weil ich mich noch nicht geoutet habe

Genau so ging es Isabella, als sie und ihre Freundin letztes Jahr Schluss machten. Vor ein paar Jahren war die jetzt 21-Jährige von Australien nach London gezogen und die einzige Person, die sie in der Stadt kannte, war die Tochter einer Freundin ihrer Mutter. Isabella und die Tochter, nennen wir sie mal Hannah, kamen zusammen und führten zwei Jahre lang eine Beziehung. Es war Isabellas erste Beziehung. Sie wusste schon seit sie etwa 15 Jahre alt war, dass sie lesbisch ist, aber ihre Mutter hat immer wieder homophobe Kommentare gemacht. „Ich dachte, es liege an ihrem Alter, um ehrlich zu sein. Sie wuchs in einer Zeit auf, in der es nicht okay war, homosexuell zu sein. Sie kommt zwar damit klar, wenn andere LGBTQ sind, aber bei ihren eigenen Kindern ist das etwas anderes“. Isabella verheimlichte ihre Beziehung vor ihrer Mutter, wodurch sie ständig Angst hatte, dass jemand etwas Falsches auf einem Social-Media-Kanal posten könnte. Und als Hannah sie irgendwann betrog und sich die beiden trennten, musste sie auch das verheimlichen. Aber nicht nur das: Sie musste auch weiterhin Fragen über sich ergehen lassen wie zum Beispiel „Wie geht es Hannah? Seid ihr beiden noch befreundet?“