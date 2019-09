Warum redet eigentlich niemand darüber, wie schwer es ist, schwanger zu werden?

Eine Freundin von mir aus der Schule (die übrigens vier Kinder hat, shitttt), erzählte letztes Jahr auf ihrem Blog , dass sie schwanger ist – in der vierten Woche. Und dass sie es einfach zu schwer fand, so einen freudigen und furchteinflößenden Moment in ihrem Leben geheim zu halten, auch wenn es gegen die Regeln ist, eine Schwangerschaft so früh öffentlich zu machen. Letzten Endes, schrieb sie, hatte sie bereits in der Vergangenheit über eine Fehlgeburt geschrieben und würde es auch in Zukunft machen, sollte es wieder passieren, und dass es einfach so viel schwerer ist, im Geheimen die Herausforderungen des ersten Trimesters auf sich zu nehmen.