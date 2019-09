Ich habe einen Monat lang keinen Alkohol getrunken & diese 12 Dinge sind passiert

Vor ein paar Jahren entschloss ich mich, in einem Neujahrsvorsatz, den gesamten Januar keinen Tropfen Alkohol zu trinken – also kein Glas zum Anstoßen bei besonderen Anlässen oder ein schönes Glas Rotwein, weil es eben so ein anstrengender Tag gewesen war. Keinen Alkohol für 31 Tage. Für manche mag sich das vielleicht wie eine der leichtesten Übungen anhören, ich allerdings empfand es als echten Verzicht. Nicht dass ich besonderes regelmäßig trank oder kein Wochenende ohne Party auskam, es ging mir nicht darum, meine Gewohnheiten umzustellen, oder meinen Körper zu entgiften, eher wollte ich sehen, was mit mir passieren würde, wenn ich einfach eine zeitlang darauf verzichten würde. Was würde passieren? Würde ich mich wesentlich besser fühlen oder würde sich gar nichts ändern?