3. Rede mit deiner Freundin oder deinem Freund. Viele Mütter verheimlichen, was in ihnen vorgeht, weil sie Angst vor negativen Reaktionen oder Missverständnissen haben. Allerdings kann es sehr hilfreich sein, darüber zu sprechen. Egal, wie lange ihr schon ein Paar seid, Partner*innen können keine Gedanken lesen. Du musst also aktiv das Gespräch suchen, wenn du dir mehr Hilfe und Unterstützung wünschst. Und zwar so früh wie möglich und nicht erst, wenn es zu spät ist und du am Ende deiner Kräfte bist. Natürlich kannst du dich (zusätzlich) auch an deine Freund*innen und deine Familie wenden – besonders, wenn du alleinerziehend bist. Eine weitere Möglichkeit ist, mit deiner Frauenärztin oder deinem Frauenarzt darüber zu reden und dir gegebenenfalls psychologische Unterstützung zu suchen.