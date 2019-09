Wenn Frauen bei Frauen liegen ist das ein fantasievolles Bild, welches heutzutage als beliebtes Mittel für Werbung und Film genutzt wird – natürlich nur solange die Damen in das gesellschaftliche Schönheitsideal passen. Tatsächlich haben schon Hersteller von pornografischen Schriften im 17. Jahrhundert speziell den lesbischen Sex als Faszination angesehen. Dieses Bild ist bis heute geblieben. Zwei schlanke Frauenkörper, die sich nebeneinander räkeln, sich küssen und liebkosen – es ist eine ästhetische Vorstellung. Nicht zuletzt, weil Frauen in der Wahrnehmung unserer Gesellschaft immer noch als das zarte Geschlecht gelten. Und während schöne, miteinander intime Frauen auf Plakaten und in Werbe- sowie Hollywood-Filmen als sexy Fantasie genutzt werden, bleibt dieser Beigeschmack auch im Alltagsleben hängen. Die sexuelle Beziehung sei nur ein Abenteuer, der richtige Mann ist eben noch nicht gekommen, heißt es da. Ein Empfinden, das sich auch durch das offene Ausprobieren von Frauen entwickelt hat. Schon in der Jugendzeit ist es normal, wenn sich Mädchen einen Kuss auf den Mund geben, sich umarmen, wenn Frauen sich austesten und nur aus Spaß mit der besten Freundin rumknutschen. Lesbisch sein wird als Trend suggeriert, das schwul sein als harte Realität. Bei Männer ist dieses Verhalten nämlich seltener zu sehen – entweder sie identifizieren sich klar als homo- oder heterosexuell. Auch Dr. Pulver von der Schwulenberatung fiel hierbei auf: „Männer sind sich sicher, dass sie im Leben immer nur mit Männern Kontakt haben wollten. Aber bei manchen Frauen gibt es tatsächlich Phasen, in denen sie mit einer Frau eine Partnerschaft eingehen, danach aber wieder mit einen Mann. So etwas kenne ich von Männern überhaupt nicht. Diese Frauen bezeichnen sich dann auch gar nicht gerne als lesbisch, weil es wirklich nur phasenweise im Leben ist.“