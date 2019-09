Von den einen frenetisch gefeiert, von den anderen abgrundtief gehasst. Selten zuvor hat ein deutsches Lied in den sozialen Netzwerken für so kontroverse Diskussionen gesorgt wie der Sommerhit „Die immer lacht.“ Was weniger an dem gnadenlos omnipräsenten Mix aus Dance-Pop und Schlager (25 Wochen in den Top Ten, dreifache Gold und eine Platin-Auszeichnung, 52 Millionen Views auf YouTube) liegt als an der Frau hinter dem Ohrwurm: Kerstin Ott (34), Ex-Malerin aus Heide und bekennend homosexuell, mag nicht so recht hineinpassen in das engstirnige Raster der Scheuklappen-Träger. Der Bruch mit Tabus und Konventionen scheint zugleich ihr Erfolgsrezept zu sein, denn auch Kerstins neue Single „Scheissmelodie“ brauchte gerade mal 24 Stunden, um die Top Ten bei ITunes zu knacken. „Meine Fans sehen in mir eine Anti-Helene Fischer und das gefällt mir", sagt die Ex-Malerin aus Heide dann auch selbstbewusst im Gespräch mit refiniery29.de. in Berlin.



Deine Debüt-Single „Die immer lacht“ war wochenlang in den Top 10, hat mittlerweile 50 Millionen Klicks auf Youtube, du tourst durch Deutschland, sitzt bei Marcus Lanz in der Sendung – über Nacht bist du ganz ohne Castingshow zum Star geworden und das innerhalb weniger Monate. Wie hat sich dein Leben verändert?

Mein Leben hat sich total verändert. Wegen des Erfolgs von „Die immer lacht“ lasse ich meinen Hauptjob als freiberufliche Malerin jetzt erst mal ruhen und konzentriere mich voll und ganz auf die Musik. Für etwas anderes wäre auch gar keine Zeit, denn ich bin momentan ganz schön unterwegs. Obwohl ich „Die immer lacht“ ja schon vor zwölf Jahren geschrieben hatte, kam der Durchbruch im vergangenen Jahr sehr überraschend.