„Hester ist das Ketchup zu meinen Pommes“, sagt Rita, wenn man sie fragt, was sie an ihrer Frau liebt. Soll heißen: Passt nicht nur zusammen, sondern gehört zusammen und das wird sich auch nicht ändern. „Sie ist alles, was ich nicht bin. Und alles was ich bin, aber besser“, sagt Hester über Rita. Beide arbeiten als Art Director in Berlin, Rita in der Mode, Hester als Freelancer. Viele gemeinsame Freunde, ihre Jobs und das inspirierende Umfeld machen die Hauptstadt zum perfekten Wohnort für die beiden.