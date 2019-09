Die Hochzeitssaison ist in vollstem Gange, wenn dein Soundtrack mit klirrenden Champagnergläsern bespickt und Blumensträuße in allen Farbkombinationen deinen Instagram-Feed füllen. Das kann einen schonmal liebesbedürftig stimmen, und deshalb ist es in Ordnung, auch mal bei 30 Grad und Sonne die Vorhänge zuzuziehen, um sich eine ordentliche Ladung Hollywood-Romantik zu gönnen.Hochzeiten, so scheint es, sind auf der Leinwand ein Erfolgsgarant, ganz egal ob abendliche Sitcom oder Drama in Spielfilmlänge. Und genauso unterschiedlich wie die Genres sind auch die Kriterien, für die wir die jeweiligen Trauungen, Feste & Zeremonien so lieben. Ob es märchenhafter Kitsch ist, das atemberaubendste Kleid, die rührenden Reden der Trauzeugen oder der packendste Soundtrack, irgendwas hat uns bei den folgenden sieben Beispielen immer Gänsehaut & Schluchzen beschert.Eine Hochzeitsszene möchte ich an dieser Stelle gesondert nennen, weil wir einfach keinen Clip finden konnten: Leo & Claire in Baz Luhrmans Romeo & Julia zum himmlischen Gesang von Quindon Tarver . Mitten ins Herz, auch nach 20 Jahren!!!Taschentücher parat? Tief durchatmen, los geht's.