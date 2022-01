Comprendre votre style de dispute, le secret d’une relation heureuse

Cela peut vous aider à vous disputer de manière plus productive, ce qui peut améliorer vos relations personnelles. Pour ce faire, Holly explique qu'il faut être conscient·e de ce que l'on ressent et de ce que l'on dit, et assumer son comportement. Si vous êtes enclin·e aux conflits, par exemple, et que vous avez vraiment envie de vous lancer dans une grosse dispute, vous savez que ce n'est pas l'autre personne qui fait en sorte que cela arrive, mais vous. "Si je sais que c'est moi qui fais cela et que je suis responsable de ce comportement, j'ai la capacité de le changer, car je peux me changer moi-même", dit Holly. "Et si je le comprends, alors je peux peut-être être un peu plus réactive ou avoir un peu plus de flexibilité".