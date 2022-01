Eure Konfliktstile zu kennen, ist der Schlüssel zu einer glücklichen Beziehung

Du kannst den Stil, zu dem du dich am meisten hingezogen fühlst, erkennen, indem du darauf achtest, was in deinem Körper während eines Konflikts vor sich geht, sagt Holly. „Versuch, Halt zu machen und dir eine Minute Zeit zu nehmen, um in dich zu gehen. Rast dein Herz? Zucken deine Beine, weil du vor dieser Situation am liebsten weglaufen möchtest? Bist du so wütend, dass du nicht einmal mehr weißt, was du sagst?“ Wenn du diese Hinweise bemerkst, bist du in der Lage, festzustellen, ob deine Reaktion wut- oder angstgesteuert ist oder damit zu tun hat, dass du dir wünschst, die Erde würde sich auftun.