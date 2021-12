So erkennst du, ob dein:e Partner:in emotional intelligent ist

Die moderne Dating-Kultur normalisiert Praktiken ohne Intimität und Empathie wie Ghosting und Gelegenheitssex. Deshalb kann es passieren, dass Menschen, die sich häufig darauf einlassen, eine geringe emotionale Intelligenz in ihrem Liebesleben aufweisen. Wenn sie sich herausgefordert fühlen, ist es einfacher, sich zu trennen, als an sich selbst und der Beziehung zu arbeiten. Mit der Zeit kann es ihnen schwerfallen, befriedigende, dauerhafte Beziehungen aufzubauen. „Wir bringen anderen bei, wie sie uns behandeln sollen“, fügt Geoff hinzu und weist darauf hin, dass Menschen durch Rückkopplungsschleifen lernen, wie sie sich in verschiedenen Kontexten verhalten sollen. Wenn du in einer Beziehung selten Grenzen setzt oder sie nicht aufrechterhältst und so tust, als würde dich etwas nicht stören, obwohl es dich sehr wohl stört, förderst du so unerwünschte Verhaltensweisen deines Partners oder deiner Partnerin, selbst wenn er:sie in anderen Lebensbereichen Anzeichen von emotionaler Intelligenz an den Tag legt.