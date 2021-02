Streit-Alarm: So verschaffst du dir Gehör

Im Alltag ist es aber nicht immer möglich, während deiner Gespräche mit deiner besseren Hälfte innezuhalten. In einem solchen Moment ist es schwierig, darüber nachzudenken, wie du deine Frustration sorgfältig ausdrücken und in Form einer Ich-Aussage umformulieren kannst. Es zahlt sich aber aus, es zu versuchen. Das ist dann besonders der Fall, wenn du einen bedeutenden oder anhaltenden Stressfaktor in deiner Beziehung ansprichst – wie das ständige Zuspätkommen deines Gegenübers. Eine Du-Aussage kann eine Kampf- oder Fluchtreaktion auslösen, während ein Satz aus der Ich-Perspektive Reaktionen im Zaum halten kann, sagt Eck. „Zu den produktivsten Gesprächen kommt es dann, wenn beide Beteiligten ruhig und damit in ihrem rationalen, präfrontalen Kortex bleiben können“, meint sie. So können wir das Feedback der anderen Person wirklich aufnehmen und verinnerlichen, anstatt uns in einer Abwehrhaltung zu verfangen.