Immer mehr Millennials machen Paartherapien – wir haben gefragt, wie das ist

Woran denkst du, wenn du den Begriff „Paartherapie“ hörst? Vielleicht an ein Ehepaar, das seit 30 Jahren verheiratet ist und versucht, eine eingeschlafene Beziehung zu retten. Oder vielleicht auch an ein Elternpaar, bei dem eine Hälfte fremdgegangen ist. Die Klischees eben – die sicherlich in manchen Fällen auch zutreffen. Fakt ist aber: Geistige Gesundheit ist längst kein Tabuthema mehr, und wenn du dich in deinem Bekanntenkreis umhörst, wirst du früher oder später über jemanden stolpern, der oder die schon mal in therapeutischer Behandlung war. Und das vielleicht nicht alleine: Immer mehr junge Paare suchen sich professionelle Hilfe für ihre Beziehung. Die allgemeine Einstellung gegenüber Paartherapien verändert sich immer mehr – wie auch die große Beliebtheit von Podcasts à la Paardiologie und Serien wie Sex Education, die sich mit Fragen rund um dieses Thema beschäftigen, beweist.