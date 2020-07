11 Sex- und Beziehungspodcasts, die du lieben wirst

Ich muss zugeben, ich bin schon ein klitzekleines bisschen voyeuristisch veranlagt. Rom-Coms à la Harry und Sally sind meine Droge der Wahl. Ich könnte stundenlang Hochzeitsvideos auf YouTube anschauen. Sag ja! hab ich in einer Nacht weggebingt. Wenn ich IRL ein Paar sehe, dass mitten im Park wie wild herumknutscht, reagiere ich nicht wie die meisten Leute mit einem Augenrollen, sondern mit einem Awww!. Dass ich ein absoluter Fan von Sex- und Beziehungspodcasts bin, dürfte dich also nicht überraschen. Und zum Glück gibt es davon mittlerweile so viele, so dass ich nie in die Verlegenheit komme, etwas anderes hören zu müssen – wie einen True-Crime-Podcast oder so. Tatsächlich gibt es sogar so viele, dass meine Liste immer länger wird und ich gar nicht hinterherkomme. Wer darauf so steht, verrate ich dir im Folgenden.