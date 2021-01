„Das Schlimmste, das ich jemals wem angetan habe“: Bekenntnisse einer Frau mit Bindungsangst

„Was Freundschaften betrifft, habe ich in der Vergangenheit viele Brücken hinter mir niedergebrannt, als Fragen in Bezug auf meine Unzuverlässigkeit und meine Unfähigkeit, Gefühle auf traditionelle Weise zu erwidern, aufkamen.“ Sie musste lernen, die Erwartungen von Menschen, die in ihr Leben treten, runterzukurbeln: Sie erklärt ihnen im Vorhinein, dass sie selten an Geburtstagsfeiern teilnimmt, ins Kino geht oder anderen gegenüber Zuneigung zeigt (obwohl sie es vielleicht gerne täte). Andere Personen darüber aufzuklären, was sie von ihr als Freundin erwarten können – nämlich sehr wenig –, „ist für mich der Schlüssel zu einem glücklichen Leben. Deshalb versuche ich allen, die ich in meiner Nähe haben möchte, mein Verhalten näher zu erklären“, fügt Kari hinzu.