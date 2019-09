Dr. Elle Boag, Dozentin für Sozialpsychologie an der Birmingham City University, sagt, dass Beziehungsangst von unseren Erfahrungen in der Vergangenheit herrühren kann. “Eine Menge dessen, was wir Beziehungsangst nennen, hängt mit Bindung zusammen; also mit dem internen Arbeitsmodell und Erwartungen darüber, worum es in Beziehungen geht und wie man sich in einer Beziehung verhalten sollte. Was das für jede einzelne Person bedeutet, hängt oft mit ihren Erfahrungen in vergangenen Beziehungen zusammen. Das könnte die Beziehung sein, die man als Baby zu seinen Eltern gepflegt hat, oder Erfahrungen mit Liebesbeziehungen in der Vergangenheit.”