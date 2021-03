Bist du möglicherweise ein:e Co-Narzisst:in?

Ein:e Co-Narzisst:in ist „die Kehrseite der Beziehungsmedaille“, erklärt Dr. Rappoport. Während Narzisst:innen eine Show abliefern, schlüpfen Co-Narzisst:innen in die Rolle des Publikums. In seiner Abhandlung aus dem Jahr 2005 formalisierte der Experte dieses Konzept. Darin erklärt er, dass dieses Verhalten auf Muster aus unserer Kindheit zurückzuführen ist, die sich dadurch auszeichnen, dass zumindest ein Elternteil narzisstische Züge aufwies, auf die das Kind mit co-narzisstischem Verhalten reagierte. „Es geschieht selten, dass Kinder ihre Eltern völlig missachten. In der Regel tun sie alles, was in ihrer Macht steht, um Bestätigung von ihnen zu bekommen“, sagt Dr. Ramani Durvasula , Psychologin und Autorin von Should I Stay Or Should I Go? Surviving A Narcissistic Relationship