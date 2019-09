Am Dienstag wurde berichtet, dass Demi Lovato nach Jahren der Abstinenz einen Rückfall hatte. Wir kennen ihre persönliche Geschichte nicht. Doch laut Carolyn Connolly Liot, der klinischen Direktorin der Entzugsklinik The Dunes East Hampton , sind Rückfälle keine Seltenheit und sie bedeuten keinesfalls, dass man gescheitert ist. „Ich würde sagen, dass Rückfälle so häufig geschehen, weil es einfach schwer ist, eine Sucht zu besiegen. Sein Leben komplett zu verändern und in den Griff zu kriegen, dauert sehr lange – vor allem, weil es beim Drogenentzug nicht nur darum geht, den Körper zu entgiften. Menschen nehmen aus verschiedenen Gründen Drogen und die muss man erst erörtern und gegebenenfalls behandeln“, so Liot. Denn sonst können die Trigger jederzeit wieder zum Thema werden und dadurch einen Rückfall hervorrufen.