Comme vous le savez peut-être déjà, votre signe solaire est le signe que vous consultez lorsque vous lisez votre horoscope. Il reflète votre personnalité, mais de façon générale et superficielle. Votre signe solaire vient avec tout un tas de mauvaises manies que vous ne montrez pas au premier venu. Et comme nous l'avons mentionné plus tôt, si votre signe solaire est radicalement différent de votre ascendant (prenons l’exemple d’un signe solaire Scorpion, plutôt lunatique et d’un ascendant Bélier, fonceur), alors il y a de fortes chances qu’on vous dise souvent quelque chose dans les lignes de, « c’est marrant, je ne te voyais pas comme ça quand on s’est rencontré ».